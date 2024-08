Michelle Carvalho protagonizó tensa discusión con Carlyn Romero: “¡Y qué importa si te voté o no!” - Chilevisión

Tras la noche de nominación en Gran Hermano Chile, la brasileña se acercó a Romero para saber si votó por ella. Ante esto, se generó un fuerte cruce de palabras.

Michelle Carvalho encaró a Carlyn Romero después de la tensa noche de nominación en Gran Hermano Chile, donde ambas quedaron en placa.

Luego de darse a conocer los nominados, la modelo brasileña se acercó a Romero para preguntarle si votó por ella.

"¿Me votaste?", le preguntó Michelle, pero Carlyn optó por no revelar su voto. "Si tú me dices que no me quieres contar, te entiendo, pero que me mientas", dijo Michelle.

Michelle encaró a Carlyn en GH: "Me mentiste"

Ante esto, la jugadora venezolana afirmó "quién eres tú para cuestionar lo que converso o no con Gran Hermano, ¿por qué yo tengo que aclarártelo, Michelle? Es sólo una conversación de Gran Hermano y yo".

"Quiero estar tranquila en este momento, no quiero discutir y quiero estar relajada. ¡Y qué importa si te voté o no! igual estamos en placa", remarcó Carlyn.

La conversación fue subiendo de intensidad y Michelle afirmó: "Sólo te hice una pregunta. Estás en tu derecho de decirlo o no. Yo quiero hablar, fin".

Luego, Romero indicó: "Si yo no respondo lo que tú quieres escuchar, ¿por qué tienes que hacer insistencia?". "Porque me mentiste", insistió Carvalho, a lo que su compañera le preguntó por qué razón.

Finalmente, el diálogo siguió sin resolver y la brasileña se terminó retirando de la pieza. "Yo estoy tranquila, ¿por qué hay que hacer lo que ella dice? No me sentiré amenazada por su conducta", dijo después Carlyn en una conversación con Yuhui Lee.

Mira el momento acá: