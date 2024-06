Yamila Reyna realizó impactante confesión amorosa: “No quiero un hombre al lado mío” - Chilevisión

"Los hombres han sido muy ingratos en mi vida. Hoy no tengo ganas de darle esa energía", confesó Yamila, quien además se refirió a la posibilidad de tener hijos.

Yamila Reyna se refirió a su situación sentimental y con ello abordó también los planes que tiene a futuro tanto en su vida personal, como laboral.

La comediante conversó con Eva Gómez en su podcast, donde aseguró que se encuentra soltera y que eso le ha traído una serie de beneficios: "Estoy soltera, pero de moda. Llevo dos años así", aseguró.

Yamila Reyna aclaró su situación sentimental

En esa misma línea, explicó: "El primer año estaba angustiada, pero no decía nada. Ahora estoy en una etapa en donde estoy disfrutando. Estoy muy enamorada de mi trabajo".

Respecto a la infidelidad de Diego Sánchez, su ex pareja, la actriz aseguró que no quedan heridas por sanar en su vida: "Ya está superado, pero me estoy divirtiendo. Entonces, no quiero entablar una relación de pareja en este momento. Me quiero seguir divirtiendo y enfocarme en mi trabajo".

Aún así confesó que es el tipo de mujer a la que le gusta estar en pareja: "Soy re noviera, pero ahora estoy en una etapa súper rica. Tengo viajes planeados, tengo el stand up, la gira que se viene".

Reyna, que se fue de vacaciones a Colombia, donde se encuentra actualmente, entregó detalles de sus planes a futuro: "Quiero disfrutarlo con mi gente, mis amigos, mis colegas. No quiero un hombre al lado mío disfrutando de eso, porque es mío y de mi gente, y de los que siempre estuvieron conmigo. Los hombres han sido muy ingratos en mi vida. Hoy no tengo ganas de darle esa energía".

Además confesó que decidió a los 30 años no tener hijos y que, posteriormente, se dio cuenta que había sido un sueño adquirido para hacer felices a sus padres, pero que a ella la idea no le provocaba le mismo efecto.

"Antes siempre quise, soñaba con la típica, que me iba a casar e iba a tener dos hijos. Y después, la única vez que lo planee en mi vida, quedé embarazada y lo perdí", concluyó Yamila.

Revisa el video: