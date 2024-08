Nelson Mauri cuestionó dichos de Rafa Araneda tras denuncia de Mon Laferte: “No le creo mucho” - Chilevisión

El bailarín se refirió a las declaraciones del animador, luego de las graves acusaciones de la cantautora contra un ex productor del programa Rojo.

Nelson Mauricio Pacheco, más conocido como Nelson Mauri, arremetió contra Rafael Araneda tras asegurar que desconocía la denuncia de Mon Laferte contra ex productor de Rojo.

“Me parece raro. Es más, podría decir que no le creo mucho”, dijo el bailarín en el podcast Dirrty Pop al ser consultado sobre la postura del animador.

Cabe recordar que, durante el documental “Mon Laferte, te amo” de Netflix, la cantautora aseguró haber sufrido acoso durante cinco años por parte de Jaime Román, ex productor musical del extinto programa

“Era horrible. Cada vez que lo veía me estaba acosando (...) Eso fue lo peor que me pasó en Rojo”, sinceró la artista en la pieza disponible en Netflix.

Nelson Mauri cuestionó dichos de Rafael Araneda

Nelson Mauri fue consultado sobre las declaraciones de Araneda en Podemos Hablar, donde aseguró que “yo nunca dimensioné lo que ahí estaba pasando”.

Al respecto, el ahora DJ y creador de contenidos afirmó: “Yo que estaba compitiendo en el programa, no tenía por qué saber los problemas que estaban ocurriendo. Es más, se nos privaba de lo que realmente estaba ocurriendo en producción”.

“Rafa estaba 100% ahí, en lo que pasaba. Él no era el animador y ya, él sabía todo. Para mí, de lo que yo veía y sentía dentro del programa, él tenía el mismo poder que el director”, sostuvo.

Incluso, el ex bailarín reveló un reto por parte del animador radicado en Miami por no continuar con sus clases normales. “No era que yo no quería ir más al colegio, yo quería dar exámenes libres”, declaró.

Según explicó Pacheco, contaba con el respaldo de sus padres para tener esta modalidad de estudio, ya que su colegio había recién comenzado con jornada completa y no calzaban sus tiempos con los ensayos para las competencias.

“Cacharon que de un día para otro dejé de llegar a las 5 justa y llegaba a las 12 del día (...) Me hicieron una encerrona literal y me encararon en pantalla por la cuestión”, recordó.

“Pensé que iba a ser un juego de pantalla y no, el Rafa me llevó después a su oficina cual director de colegio y me dijo 'no chanchito, tú tienes que volver o te echamos'. Literal, no es un juego para el programa”, dijo Nelson.