“Era horrible”: Documental de Mon Laferte revela crudos episodios del inicio de su carrera - Chilevisión

"Mon Laferte, te amo" es el nombre del documental que cuenta sobre una desconocida parte de la vida de la cantante chilena, recordada por su presencia en el programa "Rojo".

Pero varios años han pasado desde entonces y ahora la carrera de Mon Laferte ha crecido exponencialmente, llegando hasta Netflix.

Se estrenó el 1 de agosto y se trata de un relato cronológico sobre su vida que aborda diferentes temáticas, dando a conocer fuertes episodios que marcaron su personalidad.

Cuentas pendientes

Dentro de las revelaciones que compartió Mon Laferte destacó un fuerte episodio que vivió como Monserrat Bustamente en el programa "Rojo".

La artista habló directamente de una situación de acoso, lo que ella asegura que informó al director del programa, como una petición de ayuda.

“Era horrible. Cada vez que lo veía me estaba acosando. Estamos hablando de los cinco años que duró el programa. Eso fue lo peor que me pasó en Rojo", sinceró la cantante.

Sin embargo, pese a la gravedad de la situación, aseguró que no recibió apoyo. "Inocentemente, fui y hablé con el director del programa. Por primera vez les dije: estoy teniendo acoso de parte de Jaime Román", recordó.

"Me dijeron: sí, te vamos a ayudar… Y no, no pasó absolutamente nada”, acusó. Pero esta fue sólo una de las vivencias que marcaron su carrera artística, la que hoy relata con voz propia.