Naya Fácil increpó a seguidora que la siguió hasta su casa: “No es tan difícil” - Chilevisión

El reciente asalto del que fue víctima y la serie de acontecimientos que ha vivido en lo que va del año, provococaron que Naya Fácil se pusiera muy nerviosa al descubrir a la mujer estacionada detrás de su vehículo.

Naya Fácil sufrió un altercado con sus "facilines" este martes, debido a que una de ellas la siguió en automóvil hasta su casa, para que sus hijos se tomaran una fotografía con ella.

La influencer grabó el altercado en sus historias de Instagram, donde además envió un contundente mensaje a sus seguidores respecto del respeto a la privacidad.

La pelea de Naya Fácil con una seguidora

"No está bien seguirme hasta mi casa", señaló Naya Fácil, quien venía llegando desde el gimansio cuando se encontró con la mujer y asimismo agregó: "Le voy a dar la foto yo, pero no está bien lo que usted está haciendo porque igual me invade ¿Me entiende?".

La mujer negó haber estado siguiendo a la influencer en el video, sin embargo argumentó que se estacionó detrás de ella para que sus hijos pudieran conocerla, tras encontrarla en el camino hacia el colegio de ellos.

"Le voy a dar la foto porque son niños, pero no corresponde (...) Es que mira cómo estoy. Lo que pasa es que a mí me asaltaron hace menos de un mes, entonces ver un auto gris que está estacionado detrás de mi casa, imagínate cómo estoy", expresó Naya Fácil, mientras mostraba a la cámara como sus manos estaban temblando.

La influencer explicó que no es la primera vez que le sucede y que a raíz de todos los acontecimientos vividos en lo que va del año "un auto que me sigue ya no es un seguidor", señaló.

Finalmente, Naya Fácil pidió a sus "facilines" que cambiaran su actitud y concluyó: "Siento que lo que estoy pidiendo no es tan difícil, por favor (...) Agradezco el nivel de cariño que me tienen en todas partes. Donde voy y la gente es muy amorosa conmigo".

Revisa las historias de Instagram: