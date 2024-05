“Hoy llegó el día que...”: Naya Fácil zanjó rumores de la supuesta bisexualidad de su pareja - Chilevisión

La influencer utilizó sus redes sociales para referirse a la polémica que se ha generado entorno a su actual pareja, Sergio Narchi.

Naya Fácil se refirió en sus redes sociales sobre la orientación sexual de su pareja, Sergio Narchi, luego de que la influencer transparentara que sus seguidores le preguntaban constantemente si era bisexual.

Nayadeth utilizó sus historias de Instagram para responder dicha interrogante que realizó uno de sus fans, a través de una caja de preguntas anónimas: "¿El cabro con el que sales es bi? Porque se ve muy femenino", expresaba el escrito.

"Hoy llegó el día que quiero tocar un tema que creo que muchos quieren que yo responda, porque tengo mi DM lleno de esto. Le han llegado comentarios a mis amigos, al Sergio y cosas", comenzó respondiendo Naya.

"Yo al Sergio lo conozco hace 11 meses, en una onda de carrete y cosas. Comenzamos a hablar, después nos empezamos a juntar, al principio nos juntabamos no más. Entonces yo del momento que me comencé a juntar con él, sé de su vida, sé todo de su pasado", agregó.

"El pasado no está para juzgarlo"

En esa misma línea, Naya apuntó a los cuestionamientos que se generan sobre el tema en redes sociales: "Sé lo que lo que se habla en las redes sociales. Les quiero decir que yo sé todo el pasado del Sergio, creo que todos tenemos un pasado, yo también tengo mi pasado. Quizás muchos de ustedes lo saben, pero también cargo con un pasado y el pasado no está para juzgarlo ni nada por el estilo".

"Obviamente por alguna razón la vida nos juntó en el camino, nos empezamos a conocer, a salir, a hablar, una cosa llevó a la otra y las cosas se van dando. Somos los dos bien adultos (...) Yo sé el pasado de él, para todos los que estén preocupados. Especialmente en TikTok que se han llenado la boca hablando de este tema", continuó.

"No estamos pololeando"

Además, la influencer hizo una crítica afirmando que: "En Chile les falta ver un poco más allá del pasado, de lo que hizo o no hizo la persona antes de conocerlo a una. Yo estoy muy feliz saliendo con el Sergio, de verdad lo encuentro una persona muy bacán".

Además, la influencer también quizo aclarar el vínculo que actualmente tiene con Sergio Nachi, asegurando que no se encontrarían en una relación formal.

"Hoy vivo mi presente y mi presente es él. No estamos pololeando, solo estamos saliendo. Nos conocemos bastante, a mí me encanta como es él como persona (...) Igual no tendría por qué dar estas explicaciones pero igual entiendo como es de expuesta mi vida y fome que le lleguen comentarios así a él", enfatizó.

