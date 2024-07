Miguel habría terminado su relación con Carlyn tras coqueteo de Karina en Gran Hermano Chile - Chilevisión

El español divulgó la noticia por toda la casa de Gran Hermano, generando opiniones divididas entre el "Team Black" y "Mata Fama", quienes aportaron nuevos detalles a los relatos opuestos de Karina y Miguel.

Miguel Martínez protagonizó uno de los escándalos más grandes en lo que va de Gran Hermano Chile tras la última fiesta en la casa más famosa del mundo, donde creyó que Karina le había declarado su amor.

Los jugadores del "Team Black" y "Mata Fama" comentaron el problema durante todo este sábado, aportando distintos puntos de vista sobre un posible quiebre amoroso entre Carlyn y Miguel, debido a que este último preferiría estar con Karina.

¿Qué fue lo que pasó entre Carlyn, Miguel y Karina en Gran Hermano?

Todo comenzó en la mañana, cuando Miguel le confesó a Manuel que Karina gustaba de él: "Me dijo que habían ciertas situaciones o actos en los que yo le gustaba a ella", situación que se ve truncada debido a que, según su relato, Karina tiene una pareja fuera del encierro.

Aunque Miguel descartó la posibilidad de tener algo con Jerez debido a su estado sentimental, aseguró que prefiere estar solo a estar con Carlyn mientras Karina gusta de él, lo que fue rebatido por Manuel, quien no estuvo de acuerdo con su decisión.

El problema fue ampliamente discutido en el sótano, donde los integrantes del equipo "Mata Fama" aseguraron que Carlyn se habría enojado por la declaración de Karina, a pesar de haberle ratificado a Miguel que su relación era abierta.

Como es usual en Gran Hermano Chile, Michelle hizo uso de sus secciones de chismes y le reveló nuevos detalles a Sebastián Ramírez: "Dijo que quiere estar como soltero, libre para ver quién le gusta y que la mina (Carlyn) no ande marcando territorio y que la iba a mandar a dormir con Yuhui, que quiere estar solo".

Asímismo, la modelo brasilera aseguró que Miguel le dijo que "el show que se mandó con ustedes por la planta era para la televisión, no era real, que la mina está chiflada".

¿Qué dijo Karina Jerez sobre sus sentimientos hacia Miguel Martínez?

Karina se mostró muy complicada respecto de cómo Miguel malinterpretó la situación y el alcance que tuvo dentro de la casa, por lo que decidió conversar la situación con sus compañeros de equipo y Yuyuniz Navas.

"Estás muy baboseado, tienes baba aquí de darte tanto beso. Yo nunca me imaginé esto, nunca, llegó a decirme: 'Ven, ven, he hablado con Carlyn' y yo no sabía donde meterme", explicó Karina.

Asímismo, también aclaró que todo se trató de una broma, en la que ella expresó que le gustaba dado que eso era cierto, pero que no existe ninguna posibilidad de estar juntos debido a que su romance con Carlyn ha sido muy fuerte.

Sin embargo, Miguel le habría dicho: "Kari, yo le he dicho todo a Carlyn, que yo no quiero estar más con ella yo quiero estar contigo" y aunque admitió que "entre broma y broma, sí, la verdad se asoma", no existe posibilidad de estar con él.

Finalmente, Yuyuniz concluyó del relato de Karina que Miguel "quiere estar con todas" y Jerez admitió que está preocupada por la impresión que den los hechos en el público, incluída la persona con la que mantiene un vínculo amoroso fuera del encierro, a pesar de no ser una relación formal.

Revive el momento: