Michelle impuso tajante condición para volver a hablar con Chama en Gran Hermano Chile - Chilevisión

Michelle culpó a Manuel por el quiebre de su amistad con La Chama en Gran Hermano, sin embargo, también admitió que no fue leal con ella: "Hoy no confío más", aseguró.

Este jueves, Michelle se sinceró con Pedro sobre su relación con Chama y puso una extrema condición para tener la posibilidad de retomar una relación con ella.

Además, Pedro se mostró preocupado por los sentimientos de Carvalho, preguntándole de qué manera le está comenzando a afectar la presencia y los dichos de Manuel y Alexandra.

Michelle puso extrema condición para retomar amistad con La Chama

"¿Tú crees que yo debería ir a una placa con él para lograr sacarlo?" , le preguntó Michelle a Pedro, confesándole que cree que la única solución para eliminar a Alexandra o a Manuel es ir a placa final con uno de los dos.

Al respecto, aseguró que es "para romper esa pareja tóxica" y a continuación impuso una tajante condición: "Si él se va, yo no tendría problema de quizás hablar con ella y ver que onda y al menos un trato mas cordial porque ni cruce de miradas hay".

Michelle también culpó a Manuel por el quiebre de su amistad y aseguró que cree que Alexandra no es una mala persona, pero le confesó a Pedro que su presencia y las cosas que ambos dicen ha comenzado a afectarle dentro de la casa.

"Está jugando un juego equivocado, bien pedorro (...) Me da crísis de pánico verlos en ese cuento basura, así, literal basura y que yo no me lo creo, nadie se lo cree", sentenció Carvalho.

Por otro lado criticó su cambio de actitud en cuanto volvió por repechaje y cuestionó la forma en que trata a Manuel en comparación a como lo hacía antes, asegurando que ahora lo llama "amor".

Finalmente, Michelle se mostró dolida y explicó que Chama "era alguien que yo estimaba para tener en mi vida afuera y siento que no fue muy leal conmigo. Hoy no confío más en ella".

Revive el momento: