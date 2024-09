¿Los encaró? Manuel interrumpió feroz pelambre de Iván y Linda en Gran Hermano - Chilevisión

Los jugadores de Gran Hermano no aguantaron más la actitud del italiano y comenzaron a criticarlo sin piedad, sin contar que él apareciera justo en ese momento en la pieza.

La casa de Gran Hermano Chile sigue viviendo días de tensión y esta vez el protagonista de todo ha sido Manuel Napoli, quien tiene a más de uno descontento con su actitud.

Así lo hicieron saber Iván Cabrera y Linda Marcovic en una profunda conversación tras la prueba del líder, donde hablaron sin reparos sobre lo que les molesta de la personalidad del italiano.

“Todas esas cosas que ha hecho desafortunadamente, como lo que hizo cuando volvió de la competencia… Nadie se estaba burlando de él, nadie estaba hablando de él”, inició reclamando el bailarín con molestia.

Feroz pelambre contra Manuel

A lo que apuntó Iván directamente fue a un cambio en la actitd de su compañero que lo descolocó: “Antes de salir y saber quién había ganado yo lo vi normal y al momento de entrar, hacer esa cuestión para llevar el tema de la Chama y que ella también lo consienta y entrar en toda esta dinámica que tienen de que 'todos están en contra de nosotros’”, inició comentando.

En esa línea el jugador de Gran Hermano relató un complejo episodio que vivió con Napoli y reveló que “ayer mismo antes de la competencia yo estaba conversando con Michelle y caché cómo la Chama y Manuel se pusieron a mirar y él le pegó al piso. Esa actitud a mí no me gusta, porque eso es como intimidar”.

“Es un círculo de ellos que están todo el rato: uno hace una cosa mal, el otro se la celebra, el otro lo hace mal… Entonces no hay ninguno de ellos que se diga estás mal”, agregó.

A esa conclusión se sumó Linda, quien sostuvo que “él piensa que todos están en contra de ellos y entonces cómo la gente se va a acercar si él no quiere compartir. Yo le dije: ustedes son los que se alejan, entonces no entiendo. No quieren que se alejen, pero tampoco se acercan”.

Con lo que no contaban los habitantes de la casa más famosa del mundo era con que Manuel interrumpió la conversación y desató un incómodo momento al ingresar a la pieza en medio del pelambre, generando un ambiente aún más tenso.

Eso sí, eso no impidió que Iván y Linda siguieran con su crítica y de paso la gitana aprovechó de enviarle una indirecta: “las cosas se dicen a la cara. Si te molesta algo de alguien se lo dices a la cara“.