“Me sorprendió”: Michelle emocionó a Waldo con generoso regalo en Gran Hermano - Chilevisión

Waldo Villarroel pensó que todo se trataba de un mal entendido, pero Michelle Carvalho dejó en claro sus intenciones si llega a convertirse en la ganadora de Gran Hermano Chile.

Waldo Villarroel se sinceró con los fanáticos de Gran Hermano Chile este lunes y les reveló una íntima conversación que tuvo con Michelle Carvalho sobre la recta final de la competencia.

La jugadora volvió a reiterarle que si ella gana el reality entonces le va a donar la mitad de su premio y con ello despejó las dudas que tenía Waldo.

Michelle sorprendió a Waldo con generoso regalo en Gran Hermano

Esto se debe a que Michelle le hizo este ofrecimiento en los tiempos donde el sótano aún existía y él pensó que lo había hecho porque Camila Andrade estaba presente.

"Sinceramente cuando me sucedió ese tema, yo justo estaba con la Cami Andrade. Yo sé que ustedes lo vieron y no me creía la hu... porque ¿Qué persona en el mundo viene y te ofrece una hu... así po'?", sentenció Waldo.

En esa misma línea, aseguró que dentro de la conversación, Michelle le explicó que su historia de vida la había conmovido, siendo esa la razón de su ofrecimiento.

"Quedé a lo buen chileno, medio como pa' la ca... porque me sorprendió el tema", confesó el jugador, sin embargo aseguró que aunque lo agradece, no va a dejar de pelear por ganar la competencia.

En ese sentido, Waldo prometió a los seguidores de Gran Hermano que "igual le vamos a seguir haciendo empeño, independiente de lo que pase".

Finalmente, el jugador se quedjó porque nunca ha podido ganar una prueba de competencias o de líder, revelando que se trata de una meta personal: "No he ganado nunca por la chu... madre", cerró.

Revive el momento: