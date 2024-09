“Hay mujeres que te gustan de verdad”: Manuel le explicó a Waldo lo que siente por Chama en GH - Chilevisión

Chama le reprochó su comportamiento en otros realitys del pasado. Él lo asumió, pero explicó a Waldo en Gran Hermano que "cada mujer es diferente y yo a cada mujer la trato de manera diferente".

Manuel confesó a Waldo en detalle sus sentimientos por Chama en Gran Hermano y el jugador quedó impactado con el relato de Napoli.

Además, aseguró que La Chama "es complicada", a lo que ella respondió: "Él quiere que me lo coma a besos, que me lo coma a lengüetazos", y aseguró que no va a pasar porque tiene que estar segura de que es una decisión correcta dar el siguiente paso.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Manuel explicó qué siente por la Chama en Gran Hermano

Waldo cuestionó su intensidad y le aseguró que sus sentimientos por Alexandra iban a desaparecer cuando ella le devolviera el mismo cariño que él espera recibir ahora.

Chama estuvo de acuerdo y agregó: "Quiere que me le regale y él no se gane las cosas con buenas actitudes, con buena manera de ser".

Además admitió que había visto el comportamiento de Manuel en otros realitys y se retiró, momento en que él explicó que sí tuvo relaciones sexuales en dicha instancia televisiva, pero su comportamiento se debía a que "cada mujer es diferente y yo a cada mujer la trato de manera diferente".

Asímismo agregó: "Estaba bien por ella, estaba bien por mí y ya está, luego hay mujeres que te gustan de verdad (...) Ella es divina para mí, es como el agua de primera mañana cuando te levantas".

Waldo quedó impactado con su relato y respondió: "Estás harto cag... qué quieres que te diga. Eres bien baboso (...) andas puro hilando baba".

Sin embargo, Manuel le explicó que su intensidad se debe a que las parejas fallan cuando dejan de darse amor con la misma intensidad cuando pasan la primera etapa de la relación.

Revive el momento: