Waldo se emocionó con tierno saludo de su papá en Gran Hermano: “No vive muy pendiente de la tele” - Chilevisión

Waldo Villarroel vivió un emocionante momento en la casa de Gran Hermano Chile: Recibió un esperado saludo de su familia, entre ellos, su padre.

El jugador fue sorprendido en medio del programa mientras conversaba con Diana Bolocco sobre su pena por estar lejos de sus seres queridos en Fiestas Patrias.

Waldo recibió emotivo saludo

"Espero que reciba este afectuoso saludo en Fiestas Patrias. Nosotros bien, su madre también, felices, esperando. Y usted siga bien como está y lo que me gusta a mí, la amistad con Pedro (...) es buena", fue parte del mensaje de su padre.

Tras escuchar los saludos de su madre y hermano, Waldo reflexionó al respecto: "Mi papá, mi 'taita' como le digo yo, no vive muy pendiente de la tele y estas cuestiones. No entiende tampoco".

"Su trabajo es el ganado siempre. Se levanta y va a ver los animales y está con ellos todo el día. No está pendiente de otras cosas, pero que bonito saber que sí está viendo algo de lo que uno está haciendo acá", continuó.

"Veo que mi mamá está muy bien, estoy contento por eso, siempre me acuerdo de ella, aunque no la nombro tanto porque me guardo mucho las cosas pa' mí nomás. Y mi hermano siempre con su alegría", expresó el jugador.