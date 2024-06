Luis Jiménez rompió el silencio tras polémico quiebre familiar: “Lo encuentro triste e innecesario” - Chilevisión

A través de Instagram, ´"Mago" Jiménez salió al paso de la mediática controversia que no sólo involucra a Cote López y su hijo mayor Diego Jiménez, sino que también a otros involucrados.

Luis "Mago" Jiménez rompió silencio en redes sociales tras la polémica que ha protagonizado su esposa Cote López con su hijo mayor, Diego Jiménez.

Recordemos que la empresaria se ha enfrascado en una tensa discusión con Diego, a quien incluso lo tildó "malagradecido".

Por su parte, el primer hijo del ex futbolista ha compartido conversaciones por WhatsApp con López tras acusarla de no dejar ver a su hermano Jesús.

Esto se suma a las acusaciones de infidelidad, drogas y supuestos secretos que han mantenido guardados.

Luis Jiménez rompe el silencio tras polémica de Cote López

A través de su cuenta de Instagram, Mago Jiménez salió al paso de esta mediática controversia que no sólo involucra a Cote López y su hijo Diego, sino que también a su ex nuera Javiera Vidal y otros involucrados.

"En todos mis años siempre me he hecho responsable de mis actos y jamás he culpado a nadie por lo que yo he hecho", partió diciendo.

En ese sentido, el ex seleccionado nacional sostuvo que "nunca he utilizado las redes para amenazar, divulgar mensajes privados, o pelear con alguien, esta vez no fue ni será diferente".

"Siento mucho lo que ha pasado, lo encuentro triste e innecesario", lamentó el deportista.

Para concluir, reflexionó que "al final del día todos nos podemos equivocar y pase lo que pase, nada cambiará el amor que siento por mi familia (Jose, Diego, Rebecca, Raffaella, Isidora y Jesus)".



