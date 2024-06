¿Quiebre en la familia? Hijo de Luis Jiménez se desahogó por dura ola de rumores - Chilevisión

"Hasta de manzana podrida me trataron", señaló Diego Jiménez, quien no reveló la identidad de las personas a las que hizo alusión, argumentando que pronto se aclararán los rumores en los que se vio involucrada su familia.

Este domingo, Diego Jiménez habló por primera vez tras verse involucrado en una serie de rumores junto a Coté López y Luis Jiménez, por su quiebre sentimental con Javiera Vidal.

El hijo de Luis Jiménez declaró que "pronto quedará todo muy clarito. Se acabarán todas las mentiras", y, además, precisó en que su ex pareja no mentía al aseverar que ya no existe una amistad con Coté López.

¿Qué dijo el hijo de Luis Jiménez?

A través de su cuenta de Instagram, Diego respondió una serie de preguntas de sus seguidores, quienes intentaron obtener más detalles sobre el quiebre amoroso.

Tras haber dejado de seguir en redes sociales tanto a su ex pareja como a Coté López, un seguidor le escribió a Diego: "Qué bien que te alejes de la gente basura", a lo que él respondió: "Así es. En mi Instagram sólo hay gente real".

Al ser consultado sobre por qué no aclara las especulaciones creadas en redes sociales, aseguró: "Siempre y cuando los involucrados no mientan, pero ahora estoy seguro que saldrá el que tiene toda la verdad y que está ni ahí con mentir".

En esa misma línea, agregó: "Estoy muy seguro de lo que soy, así que no se preocupen que a mi no me interesa mostrarles otra cosa ni mentir, sólo me cansé de que anden hablando mal y desprestigiando a gente que me importa. Todo cae por su propio peso".

Diego no reveló la identidad de las personas a las hacía alusión, asegurando que no le correspondía dicha tarea, sin embargo, expuso una captura de pantalla donde se ve que bloqueó a alguien en Instagram, cuando aclaró que terminó su relación con Javiera y ella ya no es amiga de Coté López.

En esa línea, reveló: "Hasta de manzana podrida me trataron, a un hue... que está terminando su carrera a los 23. Un buen papá, presente, que trabaja y hasta viviendo solo estuve".

Mientras que por otra parte, mencionó: "Y si supieran que filtró a las páginas esas hue... que yo era una manzana podrida. El universo pone todo en su lugar".

Finalmente, el hijo de Luis Jiménez confirmó que se encuentra viviendo solo y que mantiene una relación cordial con Javiera en pos del bienestar de su pequeño hijo, Valentino.

