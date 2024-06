“Duele lo malagradecidos”: Coté López rompió el silencio y contestó a ex nuera e hijastro - Chilevisión

A través de Instagram, la influencer y empresaria respondió a las graves acusaciones que esta tarde lanzó Javiera Vidal, la ex pareja y madre del hijo de su hijastro. "Espero estés contenta que intentando ensuciarme", fue parte de lo que dijo.

La empresaria e influencer Coté López publicó esta tarde un extenso texto en respuesta a las graves acusaciones lanzadas por Javiera Vidal, su ex nuera y ex pareja de Diego Jiménez, hijo del "Mago".

"Quiero dejar en claro que él (Diego Jiménez) jamás fue el responsable de nuestra separación. Tengo 35 años y Luis 39. No somos niños, ambos nos hicimos daño y tomamos la decisión de separarnos", comenzó diciendo en Instagram.

"Y si ahora aparecen mensajes hablando uno mal del otro es obvio, estábamos enojados. El día que decidimos volver a mitad de marzo fuimos transparentes el uno con el otro, por lo que lo que haya pasado durante la separación no es tema", confesó.

Coté López aclaró acusaciones de Diego Jiménez

"Diego dice que no lo dejé venir a la celebración de Jesús y alguien se preguntó ¿qué hicieron de grave para que yo no quisiera verlos? (...) Solo lo eliminé de mi vida y tengo todo el derecho. Por la gravedad no subiré lo ocurrido", añadió.

"'La mala madrastra' que ustedes dicen fue la que cuando lo conoció a los 4 años hizo que Luis lo cambiara a un departamento porque vivían en una pieza donde el abuelo. Fui yo también quien le compró un auto a la mamá de Diego", agregó.

Dedicó directo mensaje a Javiera Vidal, su ex nuera

Finalmente, López afirmó que "ellos quieren atacarme a mí porque cuando Javiera dice que no somos amigas (es porque) le dijeron un par de tonteras y le bajó la locura creyendo que fui yo. Ya tienes la fama que tanto querías".

"Espero estés contenta que intentando ensuciarme filtrando estupideces. Les rompieron el corazón a mis hijas y eso es imperdonable. Y le quebró el corazón a Luis. Finalmente lo más doloroso es la traición y lo malagradecidos", concluyó.