Leo Rey reveló que un senador le ofreció convertirse en alcalde: “No tenía los estudios...” - Chilevisión

El cantante confesó que no se sintió preparado debido a que aún no terminaba el colegio y requería un nivel de compromiso mucho mayor, por lo que decidió priorizar el amor por su carrera musical, declinando la oferta.

Leo Rey impactó al revelar que en el año 2016 le ofrecieron candidatearse como alcalde para la comuna de Llay-Llay, ubicada en la región de Valparaíso.

Además, confesó que la propuesta llegó desde el partido Renovación Nacional (RN), donde incluso tuvo una reunión con el senador Francisco Chahuán.

Leo Rey tuvo una oferta para candidatearse como alcalde de Llay-Llay

El cantante estuvo invitado al programa Todo Va a Estar Bien, donde señaló que llegó hasta la ciudad de Viña del Mar para conversar con el senador, a quien le dijo: "Pero es que yo no tengo idea de esto, yo sé de cantar no más y alegrar a la gente".

En esa misma línea, argumentó: "Imagínese, después de ser alcalde de Llay-Llay me van a odiar. Me van a decir 'no hace nada por Llay-Llay".

Finalmente, Leo Rey decidió declinar la oferta debido a que su pasión profesional se encuentra en la música: "No cambiaría por nada mi carrera artística, prefiero morir en el escenario dándolo todo hasta el final, que dedicarme a algo que desde pequeño a mí no me ha significado nada", sinceró.

Además aseguró que se trataba de una responsabilidad muy grande, en la que había que estar concentrado y enfocado totalmente en los problemas de la ciudadanía.

"Aparte que nunca había ido al colegio, no tenía los estudios como necesarios para eso", cerró.