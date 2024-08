“La verdad es que...”: Angélica Sepúlveda reveló cuáles son sus jugadores favoritos y odiados en Gran Hermano - Chilevisión

La Fierecilla de Yungay llega a la casa de Gran Hermano como nueva jugadora tras una polémica en donde tildó de "falsos" a la Familia Tamagotchi por llorar durante la falsa eliminación de Michelle Carvalho.

Angélica Sepúlveda llega con todo a Gran Hermano Chile y reveló sin tapujos quiénes son sus jugadores favoritos de la casa, así como también aquellos que le caen mal.

La Fierecilla de Yungay pretende causar estragos en la casa, luego de que cuestionara la prueba en donde Michelle Carvalho fingió ser eliminada a cambio de una cena, tildando a la Familia Tamagotchi de "falsos".

¿Cuáles son los jugadores favoritos de Angélica Sepúlveda en Gran Hermano?

"El que mejor me cae, son dos, en realidad, Waldo y el otro es Diego. Ellos dos son personalidades muy diferentes, pero me caen muy bien", reveló Angélica.

En esa misma línea, agregó: "Siento que todavía tienen mucho para mostrar y tal vez les falta por ahí un partner que haga que aflore la personalidad y ojalá nos llevemos bien porque al menos lo que he visto en pantalla me agrada bastante, ambos".

¿Cuáles son los jugadores que a Angélica Sepúlveda le caen mal?

En cuando a los jugadores que le caen mal en la casa, sentenció: "Decir un nombre de alguien que me caiga mal, la verdad es que no tengo, solamente ellos dos que me caen bien".

Asímismo, reveló: "Los demás son como el resto de los que hay, pero no podria decir así como: '¡Ay! Me voy a llevar mal porque no soy prejuiciosa... Mentira'".

Con estas declaraciones, la nueva jugadora de Gran Hermano aseguró que no tendría nada en contra de la Familia Tamagotchi, a quienes tildó de "falsos" por llorar luego de la actividad en donde Michelle Carvalho fingió ser eliminada de la casa a cambio de una comida para todos sus compañeros.