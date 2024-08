“Eres doble cara”: Pedro protegió a Michelle tras áspero conflicto con Íñigo en Gran Hermano - Chilevisión

Luego de que Michelle acusara que Íñigo era "falso" en Gran Hermano, él tomó una actitud defensiva que molestó a Pedro Astorga, quien defendió con todo a Carvalho y lo instó a revisar su comportamiento con otros compañeros.

Michelle Carvalho se enfrascó en una gran pelea con Íñigo López tras la última actividad en Gran Hermano, luego de que la modelo brasilera lo tildara de "falso".

La discusión creció rápidamente y Pedro Astorga terminó protegiendo a Michelle ante la actitud de Íñigo, la que aseguró era "agresiva".

El tenso cruce entre Michelle, Íñigo y Pedro Astorga

"Me dices las cosas a la cara, vienes, te disculpas y después te caíste por el barro como los sapos. Tú eres doble cara para mi", señaló Michelle, quien además recordó que López tuvo peleas con Patricio, La Chama y Camila.

Íñigo tomó una actitud defensiva y respondió: "Sí po', sigue... ¿Qué más?", lo que causó la furia de Pedro Astorga, quien defendió a Michelle en duros términos.

"A veces me molesta tu actitud tan chora. Me da lata, me molesta harto. Creo que eso de no poder mirar a los ojos, ni siquiera cuando alguien te está diciendo algo....", argumentó Pedro.

En esa misma línea, instó a Íñigo a revisar sus actitudes dentro de la casa: "De repente esas actitudes son agresivas igual, como : 'A ver, dime algo más'. Eso no se hace. No sé si te das cuenta. Deberías".

Finalmente, Patricio y Camila Andrade también expresaron su malestar con Íñigo, por lo que la conversación subió de tono y Gran Hermano dio por terminada la actividad.

