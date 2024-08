“Siempre está actuando”: Chama, Manuel y Yuhui descueraron a Carlyn por sus actitudes en Gran Hermano - Chilevisión

La Chama y Manuel creen que Carlyn está fingiendo una personalidad, apostando que pronto perdería el control de sus emociones e incluso aseguraron que Waldo ya se dio cuenta de algunas actitudes.

La Chama sigue sin superar los conflictos que ocasionó la ceremonia de nominación en Gran Hermano y se reunió con Manuel y Yuhui en el sótano para descuerar a Carlyn.

Manuel advirtió que todos los jugadores que se encuentran tranquilos por su posición dentro de la casa, terminarán entrando en la placa tarde o temprano.

La Chama descueró a Carlyn en Gran Hermano

"Como la Camila Power, que no se lo esperaba", aseguró Napoli, momento en que La Chama agregó que es el mismo caso de Carlyn: "Está en el mundo de las flores", bromeó Manuel.

En esa misma línea, Chama aseguró que Carlyn "está actuando 100%. Siempre actúa todo el tiempo. Está actuando".

VER MÁS SOBRE GRAN HERMANO CHILE

Manuel mencionó que en algún momento, Carlyn va a perder el control de sus emociones, a lo que Alexandra aseguró: "Ya hemos conocido a Carlyn que pierde el control. Lo perdió con la mata, esa es ella".

Respecto de la apreciación de La Chama hacia Carlyn, mencionó: "Esta que estamos viendo no es ella, ella se muerde la lengua. Muchas veces para no decir las cosas, ella quiere caer bien a todo el mundo. No es real".

Manuel analizó su relación con Carlyn y afirmó que se está quedando sola dentro de la casa. "(...) Soy capaz de decir: 'A mí no me convence. Veo algo negro en tí que no me gusta. Aléjate de mi".

Finalmente, Yuhui estuvo de acuerdo con algunas apreciaciones de La Chama y Manuel y concluyeron que Carlyn hasta Waldo estaría viendo su cambio de actitud.

Revive el momento: