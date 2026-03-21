“Le diré que…”: La emotiva promesa de Marcela Vacarezza tras muerte de su hermano

La psicóloga radicada en Estados Unidos debió viajar a Chile para el último adiós de Ricardo, su hermano mayor, quien murió recientemente.

Marcela Vacarezza no atraviesa un buen momento personal tras conocerse una sensible pérdida familiar que la obligó a trasladarse a Chile durante las últimas horas.

La expanelista de televisión reveló en sus redes sociales la partida de Ricardo Vacarezza, su hermano mayor, quien falleció por razones que la psicóloga no ha revelado.

La despedida de Marcela Vacarezza a su hermano fallecido

Por motivo de la pérdida, Vacarezza usó sus redes sociales para el último adiós a su familiar, realizando una pequeña reflexión sobre su comunión personal durante los años.

“Aunque la distancia nos separaba y no nos veíamos tanto como hubiéramos querido, siempre estuviste presente de una forma profunda y silenciosa“, comenzó su despedida Marcela Vacarezza en su cuenta de Instagram.

“Hoy me quedo con todas las ocasiones compartidas, con tu humor tan especial, tu manera de ver y enfrentar la vida tan peculiarmente y tus llamadas para saber de Rafael (Araneda), de mí y los niños”, agregó.





Sobre el cierre de la publicación, la personalidad hizo una especial promesa con uno de sus hijos para despedirse de su hermano Ricardo.

“Te fuiste con mucha vida aún por delante y eso duele (…) Descansa en paz, querido hermano. Siempre estarás conmigo. Y si tu “sobrino futbolista”, como le decías al Benji, llega a hacer un gol como profesional, le diré que te lo dedique a ti“, cerró la psicóloga.

Cabe recordar que Marcela Vacarezza está radicada en Estados Unidos hace varios años junto a Rafael Araneda y sus cuatro hijos.