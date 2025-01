“La gente me va a echar de menos”: El complejo presente de Gonzalo Cáceres tras accidente casero - Chilevisión

El "maquillador de las estrellas" sufrió un accidente que estuvo apunto de provocarle una amputación de pierna y aunque lograron recuperarla, tardó más de un año en volver a caminar.

Gonzalo Cáceres reveló el complejo momento que está atravesando, luego de haber recuperado su capacidad de caminar en diciembre pasado, tras el accidente casero sufrido en 2023 donde fueron amputados algunos dedos de sus pies.

El maquillador de las estrellas conversó con Plan Perfecto, donde entregó detalles sobre el accidente que casi termina con su pierna amputada y que lo mantuvo alejado del espectáculo durante más de un año.

El complejo presente de Gonzalo Cáceres

"Me quedé totalmente callado porque a mí no me gusta que me tengan lástima, era un proceso muy difícil, imagínate aguantar un año en el hospital, es difícil, pero la gente era tan encantadora", confesó Gonzalo.

En esa misma línea, reveló que eligió el Hospital San José para tratarse "porque la primera pierna me la salvaron y la segunda también".

El estilista recibió la visita de Willy Sabor durante su estadía en el hospital y reveló que tuvo que ayudarse de un carro especial, completando tareas básicas para poder volver a caminar, un proceso que duró desde octubre de 2023 hasta diciembre de 2024.

Además, confesó que logra sobrevivir con una pensión de $320.000: "Yo tengo una vida muy tranquila, por lo menos me alcanza, más lo que está guardado y la ayuda de mis hermanos y de mi familia, está bien", sinceró.

"He estado en la creación de todo", sentenció Cáceres, quien reveló que espera poder pasar los últimos años de su vida regresando a la televisión, en programas de espectáculos o incluso en "Detrás del Muro".

Finalmente, pese a que no cree que vivirá más de 8 años, Gonzalo concluyó: "Hay que morir como la (Marilyn) Monroe, siempre regio (...) yo creo que la gente me va a echar de menos cuando me vaya".

