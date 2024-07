La emoción de Maitén Montenegro tras elogios de Britney Spears a su hija: “Orgullosa como madre” - Chilevisión

La "princesa del pop" compartió una emotiva dedicatoria para Catalina Rendic, hija de la ex Jappening con Ja que formó parte del staff de bailarines de la cantante.

Britney Spears sorprendió a sus seguidores chilenos tras llenar de elogios a la bailarina y coreógrafa nacional Catalina Rendic, hija de Maitén Montenegro.

Rendic formó parte del staff de bailarines de "Femme Fatale Tour", gira de la denominada "princesa del pop" que se extendió por casi siete meses en el año 2011.

La artista chilena también ha trabajado con reconocidas figuras de la música como Jennifer Lopez, Ricky Martin, Nicki Minaj y Maluma, entre otros.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

El mensaje de Britney Spears a Catalina Rendic

La intérprete de Baby One More Time compartió una foto de Catalina Rendic en su cuenta de Instagram, que minutos después fue eliminada.

El mensaje partía diciendo: “¡La mejor! Quieres ser grande… ¡¡¡estudia al más grande!!! Ella es mi favorita…siempre lo ha sido. Es una mujer del más alto nivel con habilidades como ninguna otra”.

“Creo que se minimiza en Instagram… pero si miras su trabajo y te desplazas hacia abajo, ¡¡¡ella es la verdadera!!! ¡¡¡Bailó conmigo en una gira que no me encantó, pero sí me enseñó a romperme la cabeza como un hijo de p...!!”, agregó.

Asimismo, Spears expresó que “realmente nunca he hablado con ella porque soy extremadamente tímida socialmente, incluso cuando ella bailaba para mí".

"Pero supongo que ahora puedo decirle que siempre he estado enamorado de ella de verdad”, cerró Britney.

Posteriormente, Catalina compartió el registro en sus historias y agradeció el mensaje de la icónica cantante: “Que dulces palabras. Te quiero Brit”.

La reacción de Maitén Montenegro

Maitén Montenegro, evidentemente emocionada, reaccionó a la dedicatoria de la estrella del pop para su hija Catalina.

"Fuera de sentirme siempre orgullosa de su talento, siempre hemos estado tan felices y conectados con la calidad humana que ella tiene, con lo que comparte y entrega", señaló Montenegro.

Además, indicó que "no es sólo esta carrera difícil y áspera donde uno tiene que ser duro y fuerte, Cata siempre ha conservado valor, sensibilidad y una mirada tan profunda y humana a todo".

"Me encanta que una figura de la factura de Britney y de tantas otras que han estado con mi hija tengan esa opinión de ella. No sólo de la profesional, sino que sobre todo de la mujer que ella es. Orgullosa como madre", concluyó Maitén.

Mira el video acá: