Carlyn Romero reveló la verdad detrás del quiebre de su relación con DrefQuila: “Le agradezco...” - Chilevisión

La ex Top Chef contó en Gran Hermano Chile nuevos detalles respecto a su separación del cantante urbano y quién habría sido el responsable del termino de su relación.

Tras meses de silencio, la ex integrante de Top Chef Chile, Carlyn Romero reveló en Gran Hermano Chile detalles respecto a quién habría sido el responsable de cortar la relación que mantenía con el cantante urbano DrefQuila.

Si bien en un principio la comunicadora había afirmado que el quiebre había sido una decisión que ambos tomaron con el fin de privilegiar sus proyectos personales, tras la primera fiesta de la casa más famosa del mundo Romero reveló una nueva versión.

"A mi me terminaron, de hecho le agradezco que me haya terminado porque yo no lo hubiese podido soltar, estaba muy enamorada", comentó la venezola a Sebastián Ramírez.

Tras ser consultada por Camila Power respecto a si había buena onda entre ambos luego del termino, Romero confirmó que mantienen contacto cero.

"Yo estoy superada. Justo venía trabajando con el psicologo unas cosas de apego en la familia, el culminó conmigo y terminé de cerrar este tema emocional. Fue un mes y lo acepté", reconoció la ex Top Chef.

Revisa acá el momento: