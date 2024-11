Kike Morandé reveló la verdad detrás de su salida de la televisión: “Me dolió” - Chilevisión

El presentador de televisión será uno de los invitados de un nuevo episodio de Podemos Hablar, donde abordará su salida de la televisión y lo que pensó en ese momento.

Este viernes, Kike Morandé será uno de los protagonistas de un nuevo capítulo de Podemos Hablar (PH), donde abordará y repentina su bullada salida de la televisión en 2021.

En el programa, tras ser consultado por Julio César Rodríguez, el presentador dio detalles de cómo fue el momento de su despido en Mega, noticia de la que se enteró por teléfono.

VER MÁS DE PODEMOS HABLAR

"Fue fome... Yo tenía apego hacia el canal y mucho menos el canal hacia mí (...) Si me preguntas si me dolió la salida de la tele, sí me dolió", confesó.

El adiós de Kike Morandé

Tras ahondar en eso, Kike Morandé fue consultado sobre cómo se reinventó tras el episodio, que lo llevó a buscar alternativas en otros canales, y si sintió que no lo querían en su antigua casa televisiva.

"No se trataba de eso (que no lo quisiesen). Pero apareció en las calles esto de 'muerte al Kike, libera a los enanos'. Se armó un cuento tremendo", lamentó Morandé, en primera instancia.

Luego, agregó que "en el canal (Mega) no había caso. Después fui al Canal 13 y pensé que era fijo, pero corrí por la misma suerte. No era el momento en que ningún canal se iba a atrever".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Esto, aseguró, porque evadían contratarlo. "Había estigmas como misógino, xenófobo y una cantidad de palabras", concluyó.