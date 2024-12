Kenita Larraín reveló cómo Pedro Engel predijo su embarazo con un anillo de bodas - Chilevisión

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Pedro Engel predice embarazo de Kenita Larraín a través de anillo de bodas

"A mí que me encantan las joyas, lo primero que hice fue mirar el anillo de matrimonio", recordó el astrólogo sobre aquel momento, por lo que se interesó inmediatamente en el anillo, el cual tenía un pequeño detalle.

"Me dice 'a ver el anillo, ¿por qué le falta una piedra?'", indicó Larraín, agregando: "Yo le dije que se me había caído. Me dijo 'no lo arregles porque ese es el lugar donde va a llegar la guagüita'".