Karen Paola se reunió con Juan Pedro para especial celebración: “Ha sido el viaje más hermoso” - Chilevisión

A sólo días de anunciar su quiebre matrimonial, la cantante compartió fotos de la íntima celebración familiar por el cumpleaños de su hijo con Juan Pedro Verdier.

A pocos días de confirmar su separación, Karen Paola y Juan Pedro Verdier se reunieron para celebrar el cumpleaños de su hijo, Guillermo, quien cumplió la mayoría de edad.

A través de Instagram, la cantante compartió fotografías de la especial celebración donde aparece acompañada de Verdier, con quien estuvo casada durante 20 años.

"Hoy celebramos tus 18 años (cómo pasó todo tan rápido) y desde ahora se viene el comienzo de una nueva etapa llena de sueños y posibilidades", señaló Karen en la emotiva publicación.

La especial celebración que reunió a Karen Paola y Juan Pedro

"No puedo describir lo agradecida que estoy por la salud que tienes, por los amigos maravillosos que te rodean, y por el hombre increíble en el que te estás convirtiendo", expresó la intérprete sobre su hijo.

Al respecto, la ex Mekano señaló que "ser tu mamá ha sido el viaje más hermoso y enriquecedor de mi vida. Desde que llegaste a este mundo, me enseñaste a amar de una manera que no conocía".

"Cada risa, cada logro, y hasta cada desafío, han hecho que esta aventura a tu lado sea única e inolvidable", añadió.

"Quiero que sepas que siempre estaré junto a ti, apoyándote, sosteniéndote y celebrando cada paso que des. Estoy segura de que todo lo que viene para tu vida será aún más grande y lleno de luz, porque tú tienes un corazón enorme y una fuerza que te llevará lejos", complementó.

Karen cerró el mensaje diciendo "te amo más de lo que las palabras pueden expresar. ¡Feliz 18 años, mi rey".

Revisa el mensaje acá: