“Sería bastante poco ético”: Karen Paola respondió a las críticas tras quiebre con Juan Pedro Verdier - Chilevisión

La cantante anunció su separación tras 20 años de matrimonio y respondió a comentarios de redes sociales en que el quiebre se debía a una estrategia de marketing, lo que ella negó.

En medio de las entrevistas para promocionar su nuevo proyecto musical, Karen Paola se sinceró sobre su quiebre amoroso con Juan Pedro Verdier y aseguró que esta decisión no tiene relación con su carrera artística.

Luego de anunciar que tras 20 años de matrimonio iban a separarse, la cantante nacional recibió duras críticas en donde incluso se especuló que se trataría de una estrategia de marketing para su carrera, lo que fue tajantemente desmentido por Karen.

"Toda la vida busqué la aprobación de otros"

"No, no, no tiene nada que ver, mi quiebre amoroso no tiene nada que ver con lo que yo estoy haciendo musicalmente", señaló Karen Bejarano en conversación con Radio Corazón.

En esa misma línea, aclaró: "Hacer marketing con el dolor de dos familias creo que sería bastante poco ético y no tiene nada que ver con mi línea editorial, personalmente".

Dado que su nuevo EP se titula Emancipación, Karen negó que el nombre tuviese relación con el quiebre y aclaró que "en lo personal tengo una historia y en la parte musical tengo otra (...) Yo jamás ventilaría algo tan importante como mis temas familiares".

Además, explicó: "Emancipación es potente, porque el nombre se debe a que yo logré emanciparme de todo lo que hice antes, de quien fui antes también como artista".

"Toda la vida siempre busqué la aprobación de otros y no me di la responsabilidad de que era mi carrera hasta ahora", cerró Bejarano.