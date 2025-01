Javiera Acevedo revivió dura etapa tras convertirse en madre: “No me quería levantar” - Chilevisión

La ganadora de Top Chef VIP habló de la importancia que tuvo el programa en este nuevo proceso de su vida y relató algunas dificultades que tuvo hace un tiempo.

Javiera Acevedo se sinceró sobre su maternidad y recordó un difícil momento que vivió luego de poner en pausa su vida profesional.

La actriz se convirtió en madre hace poco más de tres años, cuando le dio la bienvenida al mundo a su primer hijo, llamado Kai.

VER MÁS DE JAVIERA ACEVEDO

Desde entonces se concentró en los cuidados del pequeño, lo que la obligó a dejar de lado otros aspectos de su vida, tal como otros desafíos laborales.

“Lo más difícil de esta etapa era que yo pensaba que iba a durar para siempre…”, reflexionó en el nuevo capítulo de Podemos Hablar.

Los desafíos de la maternidad de Javiera Acevedo

En ese sentido, la ganadora de la segunda temporada de Top Chef VIP recordó el difícil periodo que atravesó durante los años en los que estuvo completamente enfocada en su maternidad.

“No tenía ganas de conversar, iba a lugares, escuchaba a la gente conversar y no le encontraba la gracia, no encontraba divertido nada”, confesó Javiera Acevedo.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Incluso le llegó a pasar que dejó de pasarlo bien en contextos que antes sí lo hacía, pero aseguró que fue su participación en el programa de cocina de Chilevisión lo que terminó devolviéndole el gusto por la vida fuera de la casa.

“No podía echar la talla y yo siempre fui la dicharachera, la buena para el leseo. Dejé de ser eso a pasar a la que estaba echada, no me quería levantar. Me sentía mala”, añadió.