Javiera Acevedo reveló qué hará con millonario premio de Top Chef VIP: “Me van a copiar la idea” - Chilevisión

La actriz dio luces de en qué usará el millonario premio que se embolsó tras imponerse en la impactante final de Top Chef VIP a Scarlette Gálvez y Disley Ramos.

Javiera Acevedo, quien ayer se coronó como ganadora de la segunda temporada de Top Chef VIP, reveló qué es lo que hará con el millonario premio que se adjudicó.

En una impactante final, que contó con la evaluación de los chefs Benjamín Nast, Fernanda Fuentes y Sergi Arola, la actriz se impuso a Scarlette Gálvez y Disley Ramos, por lo que se embolsó la importante cifra.

En conversación con Página 7, la intérprete reveló cuál será el destino del premio y adelantó que tendría que ver con una inversión que tiene en mente.

"Tengo ganas de hacer una inversión con un producto que quiero lanzar. Ojalá lo pueda hacer este verano, sería un golazo", reveló de entrada, aunque sin confirmar de qué se trata.

En ese sentido, añadió que destinará ese dinero "para poder producirlo. Y más adelante, si Dios quiere, ¡ay! Es que no lo quiero contar, si no me van a copiar la idea", bromeó.

"Tengo ganas de tener un puestito, porque no quiero partir tan grande. El día de mañana feliz tendría un restorán, pero sé lo que es, la intensidad que es", destapó, dando algunas pistas.

"No sé si quiero destinar mi vida hoy a un restorán, porque sé lo sacrificado que es para que te vaya bien, estar todo el tiempo dedicándole a eso. Tengo etapas que cumplir antes de eso. Tengo ganas de hacerlo, pero quizás cuando mi hijo esté más grande", aseguró.