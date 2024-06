Involucrada en los candentes chats de Félix Ureta rompió el silencio con críticas a Raquel Argandoña - Chilevisión

La amiga de la Quintrala decidió entregar su versión de los hechos y aseguró que divulgó los mensajes del ingeniero comercial para ayudar a la personalidad y mostrar "transparencia".

Siguen las repercusiones del mediático quiebre entre Raquel Argandoña y Félix Ureta, lo que ha dejado una serie de declaraciones cruzadas entre los invoucrados.

Luego que se divulgaran unos candentes chats que el ingeniero comercial envío a otra mujer mientras se encontraba junto a la Quintrala, ahora la tercera presunta involucrada rompió el silencio.

La tercera involucrada se trata de Francesca Franzese, amiga de Raquel Argandoña y la persona que reveló los candentes mensajes de Félix Ureta. En conversación con Que te lo Digo, la mujer entregó lo que realmente ocurrió.

Aclaración de los candentes chats de Félix Ureta

"Este señor, que no conozco y que no conocí, me empezó a whatsapear hace mucho tiempo, cuando Raquel recién estaba andando con él (...) Resulta que este tipo me siguió escribiendo y escribiendo. Me empezó a jotear de nuevo y dije: 'Ya, tengo que hacer algo'", indicó Francesca en Que te lo digo.

Tras esto, la mujer aseguró que "juntó pruebas" en contra de Félix Ureta para luego mostrárselas a Raquel Argandoña, sobre todo los conocidos mensajes.

Si bien al principio La Quintrala le agradeció el gesto, Francesca ahora criticó a su amiga por el revuelo que ha tenido el tema y que siente que ella ha quedado como "la amante".

"Al final, desde que se supo todo esto, yo he quedado pésimo, he quedado como que soy la otra, que soy la amante, cuando nunca conocí al tipo hasta el día de hoy. Ahora resulta que yo estoy en todas partes como la amante y que yo fui quien rompió la relación", agregó Francesca.

Finalmente, concluyó apuntando a Raquel Argandoña y aseverando que "estoy muy dolida porque siento que me dejó sola".