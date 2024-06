Ingrid Cruz reveló la vez que ocultó infidelidad de Fran García-Huidobro: “Eso hacen las amigas...” - Chilevisión

En el recién estrenado podcast, las amigas recordaron una vieja anécdota que demostró el nivel de complicidad que existe entre ambas. "En esa época no había internet", explicó Cruz.

El martes se estrenó el podcast que reúne a Ingrid Cruz y Francisca García-Huidobro, llamado "Di la verdad Rosa". En él, develaron viejas anécdotas de su amistad y un particular episodio que las involucra.

"Nosotros somos el tipo de amiga que se inmola por la otra, yo me he inmolado por ti, porque eso hacen las amigas. Cuando una amiga te dice ‘te necesito’, una se pone pintura de guerra”, inició recordando Ingrid.

Esto dio paso a la conversación e hizo que la "Dama de Hierro" explicara los detalles de una antigua historia entre las dos, sobre lo cual recordó que sucedió durante la inauguración de una discoteque, momento en que la artista estaba soltera mas no Fran.

“A favor mío, le pregunté a mi pareja si quería ir conmigo, y me dijo: ‘no, anda sola con tu amiga Íngrid’”, explicó la conductora de TV.

"Salimos más elegantes, ‘Mekano’ era una alpargata comparado con lo en pelotas que íbamos nosotros”, confesó García-Huidobro.

En vista de lo anterior, agradecieron la inexistencia de las redes sociales por aquel entonces. "Hay que dar gracias que como somos viejas, en esa época no había internet, no te había la foto. Imagínate esos registros, Dios santo", dijo con vergüenza la actriz.

La fugada de Francisca García-Huidobro

En medio de la conversación, la ex conductora de Primer Plano comentó que luego del evento ella se fue acompañada, pero no precisamente de quien era su pololo en la época. "Me fui con otro galán”, aclaró.

Mientras que Cruz se quedó en la disco bailando y luego se fue a su casa con su acompañante. Sin embargo, La Fran decidió irse a un motel con el "galán". “Mira la ordinaria”, le reprochó su amiga.

Luego de su fugaz salida, Fran volvió a su casa donde estaba su pololo durmiendo a quien le inventó una historia y ocultó su infidelidad.

"Es que la Íngrid no deja palo parado, se metió con un galán, me dejó botada en la discoteque y se fue. Yo quedé ahí, y este tipo super caballero me vino a dejar a la casa”, le dijo a su pareja. No obstante ello, el hombre no se quedó conforme y posteriormente “va y putea a la Íngrid”, rememoró.

Tras lo sucedido, la ex opinóloga le comentó lo sucedido a su confidente "Ingrid, te vendí a peso". Sin embargo, la historia no culminó ahí, puesto que el mismo día la "Sita Gretel" se encontró con el engañado joven.

"“De ahí yo me encuentro con el pololo, tipo 12 del día, me abraza porque me tiene mucho cariño, y voy a repetir textual lo que me dijo: ‘no podis ser tan mar***, no puedes dejar a tus amigas tiradas, eso no se hace’. Yo ahí ‘sí, está bien, perdón’. Porque eso hacen las amigas, se inmolan”, finalizó Ingrid Cruz.