Pedro Ruminot sacó aplausos con su opinión sobre los “papitos corazón”: “Son un adorno, un mueble” - Chilevisión

Las palabras del comediante Pedro Ruminot se viralizaron en redes sociales, donde incluso su exposa Alison Mandel reaccionó con un tierno comentario.

Pedro Ruminot sacó aplausos en redes sociales tras una lapidaria opinión sobre los padres que no se hacen cargo de sus hijos, conocidos como "papitos corazón".

"Un hombre, un papá, que no ejerce su paternidad de manera equitativa con la mamá, no es un papá", apuntó el comediante en entrevista con el podcast de la periodista Javiera Quiroga (Economina).

Cabe mencionar que Ruminot es padre de dos hijos nacidos antes de su relación con Alison Mandel, con quien en 2020 se convirtieron en padres del pequeño Baltazar.

Pedro Ruminot criticó a los "papitos corazón"

En ese sentido, el humorista arremetió contra los hombres no ejercen su rol de padres, asegurando que son "un adorno, un mueble. Es fácil decir 'tengo hijos, soy papá' y no estar pendiente o a cargo de la situación".

En cuanto a la crianza, el ex Club de la Comedia sostuvo que "es muy fácil escudarse y quedarse en la trinchera de 'no, lo que pasa es que yo soy separado y por eso los veo semana por medio, cuando puedo, cuando el trabajo me lo permite'".

"Creo que eso es demasiado fácil, y la vida no es nada fácil. Uno no debe elegir el camino fácil, hay que elegir el difícil porque es el único que te va a traer satisfacciones", apuntó.

El video, viralizado en plataformas como Instagram y TikTok, generó aplausos entre usuarios y la misma Alison Mandel, quien comentó: "ah no si seguro me casé mal", acompañado de un emoji enamorado.