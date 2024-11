Influencer que defendió a Arturo Vidal arremetió furia en su contra: “Prefería quedarme callada” - Chilevisión

Sile Sajor, modelo e influencer venezolana que aseguró haber estado presente la noche de la supuesta agresión, lanzó un duro descargo en contra del futbolista.

Hace unos días, una joven influencer defendió a Arturo Vidal a través de sus redes sociales en medio de la grave acusación que apareció en su contra, luego de una celebración en un bar de Vitacura.

Fue a comienzos de este mes cuando una mujer denunció en Carabineros haber sido víctima de una agresión sexual tras ser drogada en un local nocturno. Por esta razón, el jugador de Colo Colo fue trasladado hasta una comisaría.

Sile Sajor, modelo y creadora de contenidos, ese mismo día salió al paso y, tras asegurar que fue testigo de lo ocurrido esa noche, señaló que la supuesta víctima inventó el episodio y que "en ningún momento se acercó Arturo Vidal".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Sin embargo, a una semana de lo ocurrido, la mujer dio pie atrás y arremetió en duros términos contra el deportista, pues transparentó las consecuencias que tuvieron para ella sus polémicos dichos.

Influencer que defendió a Vidal: "La que les salvé el culo soy yo"

“Yo no soy amiga de Arturo, de la familia, de la hermana, yo soy amiga de otros del Colo Colo... después de eso Arturo no me ha llamado para darme las gracias, la que se ha calado los insultos, soy yo”, fue parte de que dijo, en el programa Que te lo digo.

Además, expresó con molestia que “la que les salvé el culo soy yo... ni siquiera se han preocupado. ¡Cómo no vas a tomar cinco minutos de tu vida a la persona que te salvó el culo! Si yo no hubiese hablado esa gente hubiera estado presa ahora”.

Sile Sajor: "Hubiera preferido quedarme callada"

Por otra parte, a través de sus historias de Instagram, Sile anunció que tomaría un descanso de las redes sociales producto de los mensajes de odio que ha recibido desde que publicó el video sobre Vidal.

"He recibido mensajes muy fuertes y amenazas, incluso palabras despectivas en la calle y, la verdad, es que he recibido cero apoyo sobre esto. He estado sola en esto y quiero decir que yo no estoy acostumbarada a lidiar con tanto odio y tanto hater", lamentó.

"Piensen dos veces antes de ayudar a las personas y vean las consecuencias", advirtió también. "Ahora estoy pasando por esto yo sola y me siento feliz de alzar mi voz en una injusticia pero la verdad si hubiera sabido que terminaría así (...) hubiera preferido quedarme callada".