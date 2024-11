“Tropa de buitres”: Camila Polizzi explota con la prensa tras caótica salida junto a sus hijas - Chilevisión

La ex candidata a alcaldesa de Concepción salió con permiso de su domicilio por una consulta dental de su hija. Sin embargo, había una alta expectación mediática, lo que colmó su paciencia.

Camila Polizzi, quien se encuentra con arresto domiciliario tras ser acusada de lavado de activos por el Ministerio Público en el Caso Lencería, tuvo este miércoles una caótica salida al médico junto a sus hijas.

Resulta que la ex candidata a la alcaldía de Concepción salió con permiso de su domicilio por una consulta dental de su hija más pequeña.

VER MÁS SOBRE NACIONAL

Sin embargo, esta situación generó una alta expectación mediática y varios medios de comunicación esperaron e intentaron tener declaraciones de Polizzi, quien por estos días ha hecho noticia por sus ingresos en plataformas de contenido para adultos.

Incluso, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó retener las ganancias de la imputada por hasta los 250 millones de pesos, que es el monto defraudado al Gobierno Regional del Bíobio.

Camila Polizzi explota contra los medios de comunicación

A través de historias de Instagram, Camila Polizzi compartió historias y videos donde denunció acoso por parte de periodistas y vulneración de los derechos de sus hijas, que son menores de edad.

"Quiero mostrarles cómo me vienen persiguiendo y acosando. Estoy con mis dos hijas menores de edad, vamos caminando al médico y vienen atrás una tropa de buitres", partió declarando.

"Son más de 10 periodistas de distintos medios, que no tienen ningún criterio... No les importa que vaya con mis dos hijas al médico, mi hija pequeña está en un tratamiento dental y ellos no tienen ningún respeto por los derechos de las niñas, no les da vergüenza. Todos estaban afuera de la casa, sabiendo que el permiso era por mi hija. Me parece que esto es demasiado", cerró Polizzi.