Influencer chilena reveló cuánto dinero gana por vender fotos de sus pies en OnlyFans - Chilevisión

La influencer reveló que le han pedido fotos de sus pies con barro, espuma, manjar e incluso: "Me han pedido fotos hasta del juanete", sentenció.

La influencer chilena Connie Möll reveló cuánto dinero gana vendiendo fotografías de sus pies en OnlyFans a requerimiento de sus seguidores.

La mujer de 29 años se encuentra viviendo en España, sin embargo vivió ocho años en México, por lo que su público es internacional, pero precisó en que esto no es lo que la apasiona, ya que se dedica a ser estilista canina y creadora de contenido.

¿Cuánto gana Connie Möll al mes en OnlyFans?

Respecto de las solicitudes de sus seguidores, Möll reveló a LUN que varían desde pies con manjar, espuma, barro o incluso distintos colores de uñas: "Me han pedido fotos hasta del juanete", declaró.

Además, Connie reveló que gana cerca de un millón de pesos al mes, en unas fotos donde jamás muestra su rostro, solo sus pies desde el tobillo para abajo.

En esa misma línea, aseguró que incursionar en la pornografía no es algo que le llame la atención: "Ni un poco. La verdad yo creo que a lo más que podría llegar a tentar es a mostrar mi cara con mis pies al mismo tiempo, pero como que eso es lo máximo, pero yo no entré a la plataforma por pornografía".

Möll confesó que lleva un año y medio en la plataforma, donde se preocupa de mantenerse activa con sus seguidores y ser creativa en el contenido, sin embargo: "Esto sigue siendo nuevo para mí, entiendo el fetiche", admitió.

Aunque también reconoció que "podría explotarlo mucho más", Möll fue clara en establecer que no OnlyFans no es su prioridad: "Sé que estoy perdiendo entre comillas millonadas, pero no es mi enfoque ni a lo que quiero dedicarme en la vida".

Finalmente, respecto de las opiniones que recibe, concluyó: "La gente se me acerca y me dice: 'Esos son los pies famosos' Cuando es mi gente más cercana me saco los calcetines y les muestro los pies y me agarran para el tandeo".