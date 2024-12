Escándalo en la NFL: Modelo de OnlyFans reveló inédita propuesta de jugador - Chilevisión

Un verdadero escándalo se generó en el fútbol americano el último fin de semana, luego de que una modelo asegurara que la contactaron para "distraer" al equipo rival en la NFL.

Se trata de Ava Louise, creadora de contenido en OnlyFans, quien aseguró que recibió un mensaje en su Instagram de un jugador de los New York Giants.

El profesional le ofreció entradas gratis a cambio de que "desconcentrara" en el estadio a los representantes de los New Orleans Saints, lo que fue aceptado por la influencer.

Ava Louise cumplió su parte del trato

A través de un posteo en redes sociales, Louise señaló que cumplió su parte del trato al realizar un topless en el MetLife Stadium, recinto que fue sede de la última Copa América.

La modelo de 26 años subió una serie de fotos en las que se mostró en el partido, agregando la siguiente frase: "Hacer lo que hago para ganarme la vida tiene sus ventajas". Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Adicionalmente, la creadora de contenidos mostró el mensaje de parte del jugador que la contactó, aunque optó por mantener su nombre en el anonimato.