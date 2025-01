Ignacia Michelson destapa fuerte conflicto con Faloon Larraguibel por Jean Paul Pineda - Chilevisión

De acuerdo con la modelo, el ex futbolista habría tenido interés en ella, razón por la que Faloon la encaró de "la peor manera".

La modelo y Dj, Ignacia Michelson, reveló en sus redes sociales un antiguo conflicto con Faloon Larraguibel, del cual aún no se ha podido olvidar y que involucra directamente a una ex pareja de la chica reality.

Aparentemente, Faloon habría tratado mal Michelson luego de enterarse de que su novio de aquel entonces, a quien no quiso nombrar, se le insinuaba coquetamente.

Michelson revela conflicto con Faloon por ex pareja

A través de una caja de preguntas en Instagram, Ignacia fue consultada por su relación con Larraguibel, la cual catalogó como "no es de mi agrado".

Ante esto surgieron muchas dudas, por lo que la Dj salió a aclarar que "cuando era más chica, tenía no sé 22 años, su ex le hablaba a todas y me trató super mal, y yo como por qué no le dice a él, si yo no pesco a los futbolistas".

Acusando que Faloon no le habló "en buena onda", incluso detalló que esta situación se vivió con diferentes mujeres a las que, supuestamente Jean Paul Pineda, le hablaba su pareja.

"Me habló de la peor manera, y lo hizo con varias, como si la culpa fuera nuestra. Na' no pasa nada, no le creo", enfatizó Michelson en sus historias.

Sin embargo, a una usuaria no le pareció que Ignacia aún tuviera presente esta pelea que ocurrió hace más de 9 años, ya que "uno va creciendo y aprendiendo".

Por esto último es que la modelo aclaró que Faloon siguió con estas malas actitudes "hasta el último". "Lo hizo con muchas amigas, ya que el flaco le hablaba a todas. La encuentro linda, pero no es de mi agrado. No a todos le podemos caer bien, hay gente que también no le agrado y no me hago problema".

