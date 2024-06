Hermano de Coté López lanzó fuertes acusaciones contra Javiera Vidal: “No te tenemos miedo” - Chilevisión

Tomás López salió en defensa de su hermana y lanzó duras acusaciones en donde se involucra al padre de Javiera Vidal, Yamil, quien cuenta con un amplio prontuario policial.

El hermano menor de Cote López, Tomás, arremetió contra Diego Jiménez y también tuvo duras palabras para Javiera Vidal, a quien le dedicó un extenso mensaje.

El hermano de la empresaria tildó a Diego de "depravado" y "drogadicto", acusándolo de carecer de empatía y lanzó deliadas acusaciones contra familiares vinculados a Javiera Vidal, también conocida como "La Sazón".

Tomás López se fue en contra de Javiera Vidal

Tomás López lanzó sus descargos a través de su cuenta de Instagram, en donde un seguidor lo cuestionó por no haber defendido a su hermana de manera pública, razón por la cual decidió exponer nuevos detalles acerca del polémico quiebre familiar.

Tras cuestionar el actuar de Diego, Tomás no dudó en referirse a Javiera Vidal: "Por otro lado, la Sazona. No vale la pena hablar de alguien que se jacta de que su papá mató a alguien, que amenaza con eso y dice que por eso está donde está. No te tenemos miedo", aseguró.

En dicho párrafo, Tomás se refiere a Yamil Vidal, padre de Javiera, quien tiene prontuario policial por robo, hurto, estafa y asesinato. En la década de los 2000 tuvo amplia cobertura policial junto a su esposa, Paula Guzmán, por estafas con cheques en tiendas comerciales del sector oriente.

En esa misma línea, agregó: "Se deduce cómo es y todo. Quien la conoce se da cuenta tarde o temprano. Aun así les deseo que puedan limpiarse, rehabilitarse y cambiar las personas que son, no por ustedes, sino por el maravilloso hijo que la vida les dio".

Por otra parte, Tomás concluyó: "Disfruten la mala fama que ganaron 'super estrellas'. Es lo último que diré sobre el tema porque me duele en el corazón, perdí un hermano. Para mí ellos ya no existen".

Finalmente, las repercusiones no se hicieron esperar y Javiera Vidal contestó en su cuenta de Instagram con una indirecta en la que publicó una imagen de un títere, a la cual agregó una canción de circo y señaló: "Igualitos".

