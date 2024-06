“Eres un depravado”: Hermano de Cote López arremete contra Diego Jiménez - Chilevisión

Este domingo, Tomás López, hermano menor de Cote López, envió un extenso mensaje a Diego Jiménez a través de su cuenta de Instagram, revelando potentes detalles sobre el quiebre familiar.

Asímismo, el menor de los López salió en defensa de su hermana y no sólo hizo un repaso sobre la vida de Diego, sino que también lo acusó de menospreciar todo lo brindado por la empresaria.

"Si mi hermana lo consideró un hijo, yo lo consideré un hermano de otra madre y un mejor amigo. Hiciste llorar a mi hermanita y la dejaste mal delante de todos, sólo para conseguir seguidores y atención", señaló Tomás a través de su cuenta de Instagram.

Mediante la dinámica de preguntas y respuestas, un seguidor le cuestionó por qué no había defendido a su hermana, momento en que Tomás lanzó duros descargos en contra de Diego.

"Nos rompiste el corazón y nos traicionaste. Cualquier motivo que tuvo mi hermana para alejarte y sólo de noche es porque eres un depravado y un drogadicto que llegaba a su casa sin mantenerse de pie o modular y dejaba bolsitas de droga a su paso", expresó López.

En esa misma línea, añadió: "El motivo principal no lo diré porque no es suave y yo sí pienso en mis sobrinos, en tus hermanos a quienes dejaste en shock por tu actuar".

Debido a la cercanía familiar, Tomás aseguró que él conoce todos los aspectos de la historia, razón por la cual decidió defender a su hermana de manera pública.

"Ella te dio todo, no sólo lo material. Te dio momentos, te dio risas, te cuidó desde niño cuando pudo y lo sé y tu familia lo sabe porque estuve ahí, porque estuvimos ahí y eso se lo devolviste destrozándola", declaró Tomás.

Por otra parte, contextualizó: "Él necesita ayuda y ya no será la mía. Su mente está averiada y cualquiera que lo conoció antes y lo ve ahora se da cuenta. Ella tuvo que quedarse callada y dejarte hacer el loco solo, pero le rompiste el corazón".

"Se supone que te dejan de dar leche a los nueve meses, Diego, y tiene que ser tu mamá, no tu papá. Supéralo, tienes 24 años, no puedes ser el hijo de papá toda tu vida, que cuando no obtiene lo que quiere hace pataleta y destruye lo que toca, como lo hiciste con su familia" arremetió Tomás.

Finalmente, el joven concluyó con un fuerte mensaje: "No digas mentiras sobre ella y no diré verdades sobre ti. Para defenderla, así como te hubiera defendido a ti", aseguró.

Revisa la publicación de Instagram: