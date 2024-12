“Hemos tenido crisis”: Karen Paola sinceró los “altos y bajos” en matrimonio con Juan Pedro Verdier - Chilevisión

En un nuevo capítulo de La Divina Comida, la cantante detalló complejos momentos en su relación con Juan Pedro Verdier. "Ocultaba todo, todas mis heridas para que él no las viera", confesó.

Karen Paola será parte del capítulo "Especial Navidad" en La Divina Comida, donde hablará sobre los vaivenes de su relación con Juan Pedro Verdier.

La cantante llevan más de 20 años juntos con Verdier, pero en el último tiempo se ha especulado sobre una posible crisis matrimonial.

En medio de los rumores, Karen se refirió a su historia de amor con Juan Pedro y "su proceso de renacer".

Karen Paola y su matrimonio "de altos y bajos"

Durante la noche en su casa, Karen Bejarano, quien compartió capítulo con los chefs Camila Prado y Álvaro Barrientos y la influencer Mafe Bertero, fue consultada sobre su larga relación con el uruguayo.

"Linda, es una historia de amor con altos y bajos, como me imagino todas, pero que finalmente prevalece porque hay amor", señaló.

En ese sentido, confesó que "hemos tenido que lidiar con momentos, y de hecho hemos tenido crisis también producto de las inseguridades propias de la edad, pero ha sido bonito poder transitar porque nos hemos ido descubriendo, nos hemos ido reparando juntos".

"Yo venía con varias trancas para atrás que no había manifestado nunca: abusos, inseguridades mías, y creo que el miedo que yo tenía principalmente, al principio era que Juan Pedro tuviera miedo de acercarse a alguien como yo, como decir ella está demasiado rota, entonces no sé si quiero seguir al lado de alguien que está tan roto", expresó.

"Yo ocultaba todo, todas mis heridas para que él no las viera, pero tarde o temprano salen igual a la luz y eso finalmente detonó en que yo caí en una internación psiquiátrica, bastante fuerte, estuve un mes y medio sin contacto con nadie", agregó.

El "renacer" de Karen Paola tras internación por salud mental

La cantante describió este periodo de internación psiquiátrica como un momento para conectar con ella misma. "Ahí fue donde me aprendí a conocer, a descubrir, me empecé a ver con más compasión, no con tanta rabia ni culpa", sostuvo.

"Creo que, si bien creo que fue uno de los momentos más heavy de mi vida, también fue uno de los momentos más significativos porque, gracias a que yo pasé por eso, hoy día yo estoy haciendo todo lo que quiero", agregó.

"Renaciste ahí", comentó Cami Chef, a lo que la ex Mekano sostuvo que "sí, y no lo podría haber hecho si no hubiera estado mi familia conmigo. A mí se me fue mucha gente, yo digo mi familia, ya no tengo familia".