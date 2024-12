Karen Paola y la estigmatización que vivió por su nombre: “Nunca me sentí muy contenta” - Chilevisión

La cantante retomó su carrera musical y con eso también su nombre artístico con el que se hizo popularmente conocida.

Karen Bejarano, mejor conocida como Karen Paola, abrió las puertas de su casa para el capítulo navideño de La Divina Comida, donde abordó su trayectoria musical y profundizó en los cuestionamientos que vivió por su nombre.

La cantante habló sobre su regreso a la música y cómo luchó para cumplir sus sueños luego de poner en pausa por varios años su carrera.

VER MÁS SOBRE KAREN PAOLA

“Estaba al debe con la música porque era lo que siempre a mí me movió, y en algún momento dejé de hacerlo por inseguridad, porque me frustré”, reconoció.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Por suerte puedo encontrarse a sí misma y retomar su vida artística, sacando varias lecciones para el futuro.

“Me tenía que pasar y el tiempo tenía que ser así, para yo poder tener la capacidad que tengo el día de hoy de enfrentar mi carrera de una forma totalmente distinta, entonces para mí la música en este momento es lo que me da de comer, es mi paz, es mi seguridad, son mis sueños, abarca mucho. Creo que yo nací para esto”, contó.

Karen Paola vs Karen Bejarano

Por otra parte, Karen Paola se refirió a su experiencia en la televisión y como esta le sirvió para su carrera.

“A mí la televisión me dio grandes oportunidades y muy lindos momentos también, pero a la vez me enseñó que tengo que ser capaz de poner foco donde realmente quiero ponerlo. Durante mucho tiempo a mí se me catalogó como una ‘chica Mekano’, y yo estaba haciendo otras cosas”, recordó.

Sin embargo, también planteó las complicaciones que tuvo con su nombre artístico cuando dejó de usarlo.

“Me cambiaron el nombre en la tele, como que me pusieron mi nombre y mi apellido, y me sacaron el Paola para dejar de estigmatizarme como socialmente con mi personaje”, expuso.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Finalmente decidió abrazar su nombre artístico: “La verdad es que yo nunca me sentí muy contenta con ese nombre, porque no me representa, a mí si me preguntas, a pesar de que en mi carnet no dice 'Karen Paola', yo soy Karen Paola”.