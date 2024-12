Karen Paola sorprendió con críptico mensaje en redes sociales: “No todo lo que brilla es oro” - Chilevisión

La cantante hizo una potente reflexión en redes sociales, la que podría estar relacionado a la supuesta crisis matrimonial con Juan Pedro Verdier. "Muchas veces uno se ríe en público y llora encerrado en una habitación", expresó.

Karen Paola sorprendió a sus seguidores con un críptico mensaje en redes sociales, luego de un productivo viaje a Tailandia junto a influencers de distintas partes del mundo.

A través de Instagram, la cantante publicó dos historias en las que se lee "yo en Tailandia..." y "yo, también en Tailandia". En la primera aparece sonriendo, mientras que en la segunda se observan sus ojos vidriosos.

El críptico mensaje de Karen Paola

"Este es un mensaje para todos aquellos que se creen que otros tienen vidas perfectas, donde todo es pasarlo bien", partió reflexionando la ex Mekano.

En esa misma línea, sostuvo que "en realidad, no todo lo que brilla es oro. Que no se muestre ese lado más vulnerable, no quiere decir que no exista o que no lo vivamos".

"Muchas veces uno se ríe en público y llora encerrado en una habitación", expresó.

"La pregunta es: ¿Se puede pasar bien estando mal?", preguntó la artista. "Yo creo que siempre va a depender de cómo quieras enfrentar cada momento", se respondió.

"A veces uno puede y otras veces, por más ganas que le pongamos, no lo logramos. En conclusión, todos somos distintos, y por más que solo veamos en redes sociales el lado bonito de la vida de ciertas personas, eso no es un indicador de esa persona sea siempre feliz", concluyó.

La reflexión de la cantante surge en medio de los rumores de crisis matrimonial con Juan Pedro Verdier, a quien incluso dejó de seguir en Instagram.

Mira el mensaje acá: