“Son unos cochinos”: Guarén descargó su enojo ante antihigiénica conducta callejera - Chilevisión

La ex chica reality dejó en evidencia al conductor de un vehículo que iba delante de ella y habría realizado la incómoda acción.

Valentina Torres, más conocida como Guarén, descargó su rabia en redes sociales tras presenciar, en repetidas ocasiones, a hombres lanzando escupitajos desde sus vehículos.

Esta situación la llevó incluso a mostrar a uno de los conductores que estaba delante de ella y acababa de hacer esta antihigiénica acción en plena calle.

El descargo de Guarén por escupitajos de conductores

"Hay cosas que yo no puedo entender. Siempre me toca ver esto", partió contando la ex chica reality a través de sus historias de Instagram, en donde expuso la situación.

Con molestia y asco, Guarén agregó: "Los hombres que manejan, algunos abren la puerta y tiran un escupo a la calle o sacan su cuerpo entero para afuera y tiran el escupo. ¿Qué les pasa?".

Debido a que no era primera vez que le tocaba ver algo así, la joven influencer decidió mostrar un auto desde el que habían escupido, el que habría sido el detonante de su rabia.

"Ese auto fue, él, yo lo vi y es tercera vez que me pasa en la semana, que están tirando escupos, parecen llamas o guanacos", cerró Valentina. Junto a dicho video, enfatizó su molestia y escribió: "¿Es normal? Son unos cochinos".