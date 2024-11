“Vamos a ver otras alternativas”: Gino Costa detalló su lucha para convertirse en padres junto a su pareja - Chilevisión

El periodista de Contigo en la Mañana criticó los procesos de adopción en Chile y aseguró que buscará otras alternativas junto a su pareja, para poder convertirse en padres.

Gino Costa criticó los procesos de adopción de niños y adolescentes en Chile y comentó las dificultades que ha atravesado junto a su pareja, Miguel Ángel Campos, para convertirse en padres.

El periodista estuvo invitado en el programa Con Dios y Ley, donde se abordó el contexto social del país y el aumento de la delincuencia, sobre todo en menores de edad.

Al respecto, Costa señaló: "Están más concentrados en cambiar el nombre de 'Mejor Niñez', que viene del gobierno de Sebastián Piñera, que fortalecer las infancias".

En esa misma línea, agregó: "Ustedes hablaban de la adopción, suena lindo el discurso, pero anda a ver una pareja bien constituida de homosexuales o lesbianas, si ellos quieren adoptar es terrible, o sea un delincuente puede".

Al ser consultado sobre la posibilidad de adoptar junto a su pareja, Costa comentó: "Me encantaría, pero no estoy dispuesto emocionalmente a que me lo puedan quitar por ser homosexual, yo no estoy dispuesto a eso. No es un miedo especulativo, es así".

Además, el periodista criticó: "Hay gente que puede tener antecedentes delictuales y está más arriba de la fila que yo. ¿Cómo podemos mejorar la niñez si no le podemos otorgar una buena familia?".

Costa también comentó sobre los discursos de inclusión en torno a la comunidad LGBTI+ en contraste con temas como estos: "El trámite es durísimo y ya no lo vamos a intentar, buscaremos otras alternativas. Si esto lo llevamos a una cancha de fútbol, no todos los jugadores entramos en las mismas condiciones, yo entro con una lesión clave, y no puedo meter el mismo gol que todos”.

Finalmente, reiteró que "vamos a ver otras alternativas, pero es muy duro porque va más allá del cliché de ser papá, es un aporte, es querer entregar un amor de verdad", cerró.