Ya tiene sospechosa: Angélica quedó consternada tras perder toda su ropa en Gran Hermano Chile - Chilevisión

Angélica revisó todo su closet en detalle intentando encontrar las prendas que faltaban y cuando le fue a preguntar a Felipe si había visto sus cosas, él le aseguró que la última persona en verlas había sido Michelle.

Angélica Sepúlveda está consternada tras haber perdido toda la ropa que había puesto a lavar en Gran Hermano y Felipe Thompson insinuó que Michelle Carvalho estaría detrás del hecho.

Esta mañana, Sepúlveda estuvo lavando su ropa y doblando las sábanas de su cama cuando se acercó a Felipe, a quien le preguntó por las prendas que faltaban.

Angélica perdió su ropa en Gran Hermano

"Se terminó de secar y la Michelle dijo: 'Dile a la Angélica que ya está lista su ropa', y tú estabas durmiendo. De ahí no sé donde quedó y puede ser que yo haya visto el bikini que vi en la secadora, en ese canasto, pero no tengo idea", explicó Thompson.

La declaración dejó en shock a Angélica, quien respondió: "Voy a revisar si están mis bikinis o no", mientras que Felipe precisó en que se trataba de una prenda con muchos colores.

"O sea, tengo bikinis de color, pero no me acuerdo si los lavé o no", dijo Angélica, quien avisó que revisaría sus pertenencias para ver cuántas prendas faltaban.

Acto seguido, lanzó un ácido comentario hacia El Tridente: "Bueno, si las tiraron, las tiraron de mala onda", señaló y llegó hasta la pieza de las mujeres donde revisó en detalle el interior de su closet, sin encontrar las prendas que había perdido.

Cabe destacar que la situación de Angélica ocurre luego de que tuviese una fuerte pelea con La Chama el viernes pasado antes de la fiesta, donde la acusó de echarle perfume en los ojos, por lo que ambas en conjunto con Manuel Napoli fueron sancionados y enviados a placa.

Revive el momento: