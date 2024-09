Chama se descargó tras sanción de Gran Hermano: “Soy incapaz de agredir a una persona” - Chilevisión

Alexandra Méndez, Manuel y Angélica fueron sancionados por Gran Hermano tras una pelea que escaló hasta los insultos. En ella, Sepúlveda acusó a Chama de lanzarle perfume en los ojos.

Este domingo, Chama hizo sus descargos y se mostró molesta por la sanción de Gran Hermano en su contra, a raíz de la pelea que protagonizó con Manuel Napoli y Angélica Sepúlveda, donde todos quedaron en placa.

El trío tuvo una fuerte discusión por un supuesto plato de semillas germinadas que Angélica puso en la pieza, causando malos olores. La situación escaló y entre insultos, Sepúlveda acusó a Alexandra Méndez de tirarle perfume en los ojos.

La Chama realizó sus decsargos por pelea con Angélica en Gran Hermano

Al respecto, Chama reveló sentirse molesta con la medida de Gran Hermano, la cual a su parecer no sería justa, puesto que las cosas no habrían sucedido como se pudo ver en las cámaras.

Además Alexandra aseguró que no le dijo a Angélica "ninguna vulgaridad" y que estuvo "ignorándola" en todo momento: "¿Sabes cómo me siento? ¿Yo qué culpa tengo?", cuestionó.

En esa misma línea, aseguró: "No le cayó nada en la cara, es mentira, eso es totalmente falso porque yo a ella no le lancé nada, que ella se me acerque y se haga la loca o que se ponga ella en el perfume (...) Yo soy incapaz de agredir a una persona".

Al respecto, Miguel aseguró que Alexandra decía la verdad, lo que la llevó a reflexionar: "Sé mis límites, sé como hablo. Sí, he tenido molestias contra la produccion por cosas que me han dicho y me han dolido".

Finalmente, Miguel intentó animarla y concluyó: "Yo creo que tiene que ver más con Manu y con Angélica que contigo".

Revive el momento: