¿Sacó las garras? Pedro defendió a Michelle de “conspiración” de Camila Power en Gran Hermano Chile - Chilevisión

Camila Power responsabilizó a Michelle por la faceta que debe mostrar en la casa y la mala relación que tiene con algunos de sus compañeros, lo que provocó que Pedro le recordara su comportamiento desde el inicio de Gran Hermano.

Camila Power y Pedro Astorga tuvieron una extensa conversación este lunes en Gran Hermano, en donde hablaron sobre los conflictos con Michelle Carvalho, La Chama y Camila Andrade.

Aunque Camila Power intentó culpar a "El Tridente" de su situación, Pedro le entregó su opinión sobre el comportamiento que la jugadora ha tenido desde que formaba parte del equipo "Mata Fama", y cómo eso influye en su relación actual con otros jugadores.

Camila Power y Pedro hablaron sobre los conflictos con Michelle

"Muchas de las cosas que me dicen, que no son ciertas, juegan con mi imagen afuera, lo que yo quiero hacer después con mi pega ¿Cachai? Es penca", señaló inicialmente Camila Power.

Además, Camila responsabilizó a Michelle por no poder mostrar otras facetas más alegres en la casa, debido a los conflictos que mantiene con ella: "A veces la gente comete el error de intentar agradar a otros", respondió Pedro.

En esa misma línea, Astorga la instó a reflexionar sobre el origen de dichos conflictos y si estos se ocasionaron por hechos concretos o acciones que ella malinterpretó de otros jugadores.

Camila le enumeró todos los conflictos con Michelle, asegurando que "está ensañada", y Pedro le contestó: "Siento que uno es el que le da la importancia o el sentido".

Además, Power aseguró que Michelle "manda" y que La Chama y Camila son "complices", al igual que los que se juntan con con "El Tridente", culpandola de dañar su imagen: "De lo que estoy súper tranquila es que yo no lo he buscado gratis".

"Que le eches toda la culpa a una persona, no creo que sea cierto", expresó Pedro, quien además agregó: "No entiendo en qué momento uno llega a tener tanto conflicto con una persona si es que no lo quiere, a menos que uno quiera jugar el juego al final".

Pedro responsabilizó a Power por los bandos que se generaron al comienzo del reality entre "Mata Fama" y "Team Black", a lo que ella respondió que "no es tan terrible", y aclaró que su intención era luchar por las injusticias, no contra los famosos.

"Yo en ningún momento incité a jugar con estrategia para sacar a los famosos, nunca fue contra ustedes", comentó finalmente Camila Power, omitiendo que durante la segunda semana instó a sus compañeros a sacar a Pedro porque era el jugador más fuerte.

Revive el momento: