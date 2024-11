“Estoy a punto de parir”: Francisca Valenzuela sorprendió con fotos de avanzado embarazo - Chilevisión

El día de ayer la cantante Francisca Valenzuela compartió unas fotos suyas más embarazada que nunca, las cuales evidenciaba la razón por la cual se ausentara de los Latin Grammy 2024.

"No pude ir a los Latin Grammys -donde tenemos 2 nominaciones- porque estoy a punto de parir #BABY!!- PERO eso no me impide celebrar y darlo todo", señaló en una publicación en Instagram.

En el mismo post, Valenzuela destaca que a pesar de no poder asistir, de igual forma hará "un latin grammy party full look fun", es decir, de igual forma se preparará para la ocasión.

En esta ocasión, la cantante y compositora cuenta con dos nominaciones: "Mejor Álbum Pop/Rock" por Adentro y "Mejor canción alternativa" por Déjalo ir.

Fran Valenzuela en los Latin Grammys 2024

Los premios serán transmitidos en su totalidad por TNT y Max, en donde la gala se llevará a cabo a las 21:00 horas de Chile, seguida de la ceremonia de premiación a las 22:00 horas.

📆📍EN VIVO | Sigue La Premiere del #LatinGRAMMY este 14 de noviembre a la 1 PM EST / 10 AM PST en nuestras redes sociales y sitio web 🎶 #25AñosDeExcelencia 🔗→ https://t.co/1kU6WhoHZo pic.twitter.com/4EsFOdpYzD — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 7, 2024

Mira las fotos de Francisca Valenzuela acá: