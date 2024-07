Federico Sánchez reapareció tras polémica entrevista con tiktoker: “Me equivoqué, fui un pesado” - Chilevisión

El arquitecto utilizó sus redes sociales para enviar disculparse por su comportamiento con el joven entrevistador y se refirió a las críticas recibidas.

Federico Sánchez utilizó sus redes sociales para pedir disculpas públicas luego de la polémica entrevista que protagonizó con un joven tiktoker.

El arquitecto se hizo viral por su actitud en la conversación con el joven de 15 años, Sebastián Ortiz, quien quiso hacer un video de preguntas y respuestas con el comunicador.

"Cuando se ve que me quita el micrófono me sentí pasado a llevar. No le tomó el peso a mi entrevista", admitió el joven al matinal Contigo en la Mañana.

Las disculpas públicas de Federico Sánchez

Frente al revuelo que causó el registro y las críticas recibidas por parte algunos artistas y cibernautas, Federico subió un video a su cuenta de Instagarm realizando un mea culpa.

“Todos tenemos malos días. Todos cometemos errores y yo no soy la excepción”, comenzó su relato.

"Este video es para pedirle disculpas a Sebastián, para pedirle disculpas públicas porque efectivamente me equivoqué, fui un pesado y no corresponde", señaló.

El arquitecto se refirió entonces a las duras críticas: "También es para pedir disculpas a todos aquellos que se sintieron decepcionados, porque de verdad efectivamente me equivoqué".

"Aprendí muchísimo y en ese sentido les doy las gracias, las gracias a Sebastián y a todo aquellos que efectivamente escribieron", manifestó.

"En fin, ojalá recibas estas disculpas, son sinceras", concluyó Federico Sánchez.