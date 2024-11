¡Emotivo reencuentro! Trinidad Cerda reunió a compañeros de Gran Hermano en el estreno de su libro - Chilevisión

La actriz y escritora sacó a la venta su primer libro titulado "Más allá de las olas del mar". En el lanzamiento, la acompañaron familiares, amigos e incluso ex compañeros de encierro.

Trinidad Cerda publicó este jueves su primer libro titulado "Más allá de las olas del mar", el cual está catalogado como una novela romántica.

Al lanzamiento, el cual se realizó en el café Patagonia, asistieron familiares, amigos y ex compañeros de Gran Hermano Chile.

Emotivo reencuentro de ex compañeros Gran Hermano

A la celebración, acudieron Pincoya Sin Glamour, Hans Valdés y Jorge Aldoney para mostrarle su apoyo a Trinidad.

También, asistió la ex Gran Hermano Camila Power, quien si bien no fue compañera de la ex participante de Top Chef VIP en el encierro, quiso acompañarla en este momento.

Los registros los compartió la propia autora a través de una publicación de Instagram, en donde les agradeció por asistir y finalizó diciendo: "Con todo el amor, de mí para ustedes...".

¿De qué trata Más allá de las olas del mar?

La novela romántica es una especie de autobiografía, la cual sigue la historia de Trini Cerda, "una joven que tiene su futuro planeado al más mínimo detalle: convertirse en tripulante de cabina internacional [...] y vivir junto a su novio Dante".

"Pero los sueños de Trini se desmoronan cuando Dante descubre un secreto que ella ha guardado celosamente", agrega la sinopsis.

Mira la publicación acá: